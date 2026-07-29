КСИР сообщил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании

Напомним, ранее Центральное командование ВС США заявило, что силы ПВО перехватили иранские баллистические ракеты, запущенные по американским объектам в регионе. Целью атаки стала военная база США в Иордании. Как заявили в командовании, все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены и не достигли целей.