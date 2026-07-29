В ДТП в Бурятии пострадали три человека

По данным ГИБДД, ДТП произошло в Тарбагатайском районе Бурятии около 03.55 часов среды по местному времени (22.55 мск вторника). Мужчина в возрасте 36 лет без прав за рулем Mazda Familia на 486-м километре федеральной автодороги «Байкал» не справился с рулевым управлением, съехал с дороги, после чего наехал на бетонный столб, машина опрокинулась.