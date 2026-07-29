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В ДТП в Бурятии пострадали три человека

В ДТП в Бурятии пострадали водитель и две его несовершеннолетние пассажирки.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 29 июл — РИА Новости. Мужчина без прав за рулем легковушки съехал с федеральной дороги в Бурятии в кювет и въехал в бетонное ограждение, сам водитель и две его несовершеннолетние пассажирки доставлены в больницу, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции республики.

По данным ГИБДД, ДТП произошло в Тарбагатайском районе Бурятии около 03.55 часов среды по местному времени (22.55 мск вторника). Мужчина в возрасте 36 лет без прав за рулем Mazda Familia на 486-м километре федеральной автодороги «Байкал» не справился с рулевым управлением, съехал с дороги, после чего наехал на бетонный столб, машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и две пассажирки 2007 года рождения и 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.