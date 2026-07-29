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WSJ: Трамп оказал Нетаньяху менее тёплый приём, чем обычно

Президент США Дональд Трамп 28 июля в Белом доме оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее тёплый приём, чем во время предыдущих встреч. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источник: RT на русском

Президент США Дональд Трамп 28 июля в Белом доме оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее тёплый приём, чем во время предыдущих встреч. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Напряжённость в отношениях между ними сохранялась в течение нескольких недель», — говорится в статье.

По данным издания, ещё на прошлой неделе не было уверенности, что Трамп вообще согласится встретиться с израильским премьером.

Источники газеты утверждают, что перед встречей двух лидеров администрация американского президента потребовала от Нетаньяху предпринять шаги, чтобы показать, что он серьёзно настроен на продвижение мирных переговоров по Ливану.

При этом сам лидер США в соцсети Truth Social после переговоров с Нетаньяху заявил, что у них состоялась «очень хорошая встреча».

Ранее телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга сообщил, что основной темой переговоров Трампа и премьер-министра Израиля в Белом доме стал Иран.

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