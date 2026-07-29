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В Киеве объяснили, почему визит на похороны в США стал унижением Зеленского

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал полным унижением и мерзостью поездку Владимира Зеленского на похороны Линдси Грэма в США.

Источник: Аргументы и факты

Полным унижением для Владимира Зеленского обернулась его поездка в США на похороны американского сенатора Линдси Грэма*, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На церемонии прощания в соборе в Вашингтоне главу киевского режима отсадили на пятый ряд от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Рядом с Зеленским также находились и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и финский лидер Александр Стубб.

«Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что её и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора, посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — сказал Соскин в своём видеоблоге.

Политолог отметил, что Трамп ясно дал понять, что не рад встрече с Зеленским и тому следует вести себя скромнее. По словам бывшего помощника Кучмы, все утверждения о том, что в ходе визита главы киевского режима в США Украина получит новую помощь, были ошибочны.

Напомним, ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский попытается использовать визит в Вашингтон для пиара. Кроме того, эксперт не исключал провокационных заявлений со стороны главы киевского режима.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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