Полным унижением для Владимира Зеленского обернулась его поездка в США на похороны американского сенатора Линдси Грэма*, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
На церемонии прощания в соборе в Вашингтоне главу киевского режима отсадили на пятый ряд от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Рядом с Зеленским также находились и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и финский лидер Александр Стубб.
«Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что её и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора, посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — сказал Соскин в своём видеоблоге.
Политолог отметил, что Трамп ясно дал понять, что не рад встрече с Зеленским и тому следует вести себя скромнее. По словам бывшего помощника Кучмы, все утверждения о том, что в ходе визита главы киевского режима в США Украина получит новую помощь, были ошибочны.
Напомним, ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский попытается использовать визит в Вашингтон для пиара. Кроме того, эксперт не исключал провокационных заявлений со стороны главы киевского режима.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.