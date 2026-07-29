Химик Дорохов: в некоторых контейнерах разогревать пищу не рекомендуется

Разогревать еду в пластиковом контейнере можно, но только если он предназначен для использования в микроволновой печи. Разные виды пластика по-разному переносят воздействие высокой температуры.
Как объяснил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, если материал изначально не рассчитан на нагрев, он может деформироваться и терять прочность.
Кроме того, в таких ситуациях возрастает вероятность миграции отдельных компонентов пластика в пищу, предупредил собеседник RT.
«Обычно производители обозначают возможность использования контейнера в микроволновой печи специальной маркировкой — значком в виде микроволновки или надписью Microwave Safe. Такая посуда проходит испытания на устойчивость к нагреву в предусмотренных условиях эксплуатации. Если маркировки нет, использовать контейнер для разогрева не стоит, даже если внешне он выглядит прочным», — посоветовал эксперт.
По его словам, чаще всего для контейнеров, предназначенных для разогрева в микроволновой печи, используют полипропилен (PP, маркировка 5).
«Этот полимер хорошо переносит температуры, характерные для бытового разогрева пищи. Однако ориентироваться только на номер пластика не следует: даже изделия из одного и того же материала могут иметь разное назначение. Поэтому главным ориентиром остаётся именно маркировка производителя», — пояснил Дорохов.
Не стоит использовать в микроволновой печи одноразовые контейнеры, упаковку из-под готовой еды, пластиковые стаканчики, контейнеры неизвестного происхождения или посуду без маркировки, предостерёг специалист.
«Многих беспокоит, не выделяет ли пластик при нагреве вредные вещества. Разогрев продуктов в пластиковой посуде сам по себе не означает, что пища обязательно станет вредной для здоровья. Контейнеры, предназначенные для разогрева в микроволновой печи, проходят испытания на соответствие санитарным требованиям. Во время таких испытаний оценивают, в каком количестве отдельные компоненты материала могут переходить в пищу при нагреве. При использовании контейнера в соответствии с рекомендациями производителя эти показатели не превышают установленных нормативов», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки.