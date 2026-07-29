Химик Дорохов: в некоторых контейнерах разогревать пищу не рекомендуется

«Многих беспокоит, не выделяет ли пластик при нагреве вредные вещества. Разогрев продуктов в пластиковой посуде сам по себе не означает, что пища обязательно станет вредной для здоровья. Контейнеры, предназначенные для разогрева в микроволновой печи, проходят испытания на соответствие санитарным требованиям. Во время таких испытаний оценивают, в каком количестве отдельные компоненты материала могут переходить в пищу при нагреве. При использовании контейнера в соответствии с рекомендациями производителя эти показатели не превышают установленных нормативов», — заключил он.