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Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы личным киллером Зеленского

Прозоров: новый глава СБУ Поклад является личным киллером Зеленского.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Новый глава СБУ Александр Поклад является «цепным псом» и «личным киллером» Владимира Зеленского, который помог ему организовать операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве — сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.

«Их (организаторов покушения на Ермолаева — ред.) задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского», — сказал Прозоров.

Он отметил, что Поклад используется Зеленским для конфиденциальных и грязных поручений и ранее уже был замечен в участии в подобных сомнительных операциях.

Зеленский 17 июля назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.

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