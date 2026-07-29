Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы личным киллером Зеленского

В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве — сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.