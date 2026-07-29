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В Ростехе рассказали об удачном симбиозе Су-34 и фугасных авиабомб с УМПК

Такое вооружение позволяет экипажу сбрасывать снаряды на удалении от цели, отметили в госкорпорации.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фронтовой бомбардировщик Су-34, оснащенный фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — пример эффективного симбиоза, который превращают боеприпасы в дальнобойное высокоточное оружие. Об этом заявили в госкорпорации Ростех.

Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении объектов ВСУ фугасными авиабомбами, оснащенными УМПК. Такими боеприпасами вооружены фронтовые бомбардировщики Су-34, которые поставляет в армию Объединенная авиастроительная корпорация.

«Применение ФАБ с УМПК — это пример качественного симбиоза боевого самолета и боеприпаса. Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности», — подчеркнули в Ростехе.

Там напомнили, что ФАБ также производят в контуре госкорпорации. В частности, тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения.

Кроме того, с универсальным модулем планирования и коррекции применяются фугасные авиабомбы калибра 1,5 т, 500 и 250 кг. Они демонстрируют высокую эффективность при работе по рассредоточенным целям, скоплениям техники, полевым укреплениям.

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