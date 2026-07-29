В Ростехе рассказали об удачном симбиозе Су-34 и фугасных авиабомб с УМПК

«Применение ФАБ с УМПК — это пример качественного симбиоза боевого самолета и боеприпаса. Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности», — подчеркнули в Ростехе.