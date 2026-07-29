Расчеты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ

КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 ВСУ и вражеский пункт временного размещения в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
«В результате боевой работы расчетов FPV-дронов в Харьковской и Сумской областях были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, танк Т-64, пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ», — рассказали в группировке войск «Север».
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