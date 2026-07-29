Названы самые конкурентные рабочие сферы деятельности в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самая высокая конкуренция за рабочие места в России наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы, ИТ, административного персонала, а также бухгалтеров, экономистов и финансистов, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.