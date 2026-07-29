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БПЛА «Севера» уничтожили танк и пункт временного размещения ВСУ

В группировке сообщили, что российские бойцы поразили цели в Сумской и Харьковской областях.

КУРСК, 29 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Сумской и Харьковской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, танк Т-64, пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ», — рассказали там.

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