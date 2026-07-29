Иран пресёк попытку прохода трёх танкеров через Ормузский пролив

«Несколько часов назад три нефтяных танкера, которые передвигались по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были поражены и остановлены», — говорится в заявлении военных.
По версии КСИР, экипажи судов выбрали небезопасный маршрут и не отреагировали на предупреждения иранской стороны. После этого военные перехватили танкеры и остановили их движение.
Ранее Иран пообещал считать законной целью любой европейский корабль, который приблизится к Ормузскому проливу. С таким предупреждением выступил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Дипломат назвал пролив неотъемлемой частью национальной безопасности Ирана и важным элементом обороны страны. Он также связал контроль над этой акваторией с успехом в военном противостоянии. По словам Гарибабади, действия Тегерана в районе пролива будут иметь долгосрочное значение для стабильности государства.
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