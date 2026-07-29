Иран пресёк попытку прохода трёх танкеров через Ормузский пролив

Ранее Иран пообещал считать законной целью любой европейский корабль, который приблизится к Ормузскому проливу. С таким предупреждением выступил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Дипломат назвал пролив неотъемлемой частью национальной безопасности Ирана и важным элементом обороны страны. Он также связал контроль над этой акваторией с успехом в военном противостоянии. По словам Гарибабади, действия Тегерана в районе пролива будут иметь долгосрочное значение для стабильности государства.