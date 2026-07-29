В Рязани на одном из предприятий произошло возгорание после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории одного из предприятий в Рязани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«На месте работают оперативные службы», — подчеркнул он в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.
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