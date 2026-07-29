Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Христофору раскрыл мотив закрытой встречи Зеленского с Трампом

Зеленский встретился с Трампом без участия журналистов, опасаясь повторения ситуации со скандалом в Овальном кабинете.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла без присутствия прессы из-за опасений повторения прежнего публичного конфликта между политиками. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По оценке журналиста, предыдущие переговоры в Овальном кабинете, проходившие в присутствии СМИ, развивались не по запланированному сценарию. Он считает, что именно этот опыт мог стать причиной решения провести нынешнюю встречу в закрытом формате.

Христофору также выразил мнение, что Зеленский стремился избежать публичной фиксации возможных острых моментов во время переговоров. По его словам, закрытый режим встречи позволил исключить риск появления в медиапространстве кадров, способных вызвать новый резонанс.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский попытается использовать визит в Вашингтон для пиара.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше