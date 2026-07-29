Журналист Христофору раскрыл мотив закрытой встречи Зеленского с Трампом

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла без присутствия прессы из-за опасений повторения прежнего публичного конфликта между политиками. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По оценке журналиста, предыдущие переговоры в Овальном кабинете, проходившие в присутствии СМИ, развивались не по запланированному сценарию. Он считает, что именно этот опыт мог стать причиной решения провести нынешнюю встречу в закрытом формате.
Христофору также выразил мнение, что Зеленский стремился избежать публичной фиксации возможных острых моментов во время переговоров. По его словам, закрытый режим встречи позволил исключить риск появления в медиапространстве кадров, способных вызвать новый резонанс.
Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский попытается использовать визит в Вашингтон для пиара.