Владимир Путин позвонил бойцам освободившим центр города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доклад Верховному прозвучал из центра освобожденной Константиновки в ДНР.
Командир штурмового взвода 1465-го полка группировки «Юг» с позывным «Киргиз» рассказал, как выходил на прямую связь с Верховным Главнокомандующим после взятия центрального района города.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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