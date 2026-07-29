Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин позвонил бойцам освободившим центр города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доклад Верховному прозвучал из центра освобожденной Константиновки в ДНР.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доклад Верховному прозвучал из центра освобожденной Константиновки в ДНР.

Командир штурмового взвода 1465-го полка группировки «Юг» с позывным «Киргиз» рассказал, как выходил на прямую связь с Верховным Главнокомандующим после взятия центрального района города.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Константиновка: описание и стратегическое значение одного из ключевых городов Донбасса
Константиновка — один из крупнейших промышленных и транспортных центров Донбасса. Благодаря развитой железнодорожной сети и выгодному расположению город многие годы играл важную роль в экономике региона, а в ходе специальной военной операции стал одним из наиболее важных узлов украинской обороны. Рассказываем главное о Константиновке и ее значении.
Читать дальше