Сенат США утвердил прокурора на должность главы Национальной разведки

По оценке CNN, новый директор возглавит Управление директора Национальной разведки в момент, когда влияние и полномочия ведомства находятся на одном из самых низких уровней за всю историю его существования. За время работы господина Пулте штат ODNI сократился примерно на 30%. Часть нынешних и бывших американских чиновников предупреждает, что эти меры ослабили возможности разведывательного сообщества. При этом многие функции и политическое влияние в администрации Дональда Трампа оказались фактически сосредоточены в руках директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.