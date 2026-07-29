Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после воздушной атаки повреждены дома и предприятия

В Таганроге в Ростовской области в результате ночной воздушной атаки повреждения получили многоквартирный дом, несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге в Ростовской области в результате ночной воздушной атаки повреждения получили многоквартирный дом, несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, жителей многоквартирного дома оперативно эвакуировали, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Утром специальная комиссия приступит к обследованию повреждённых зданий и оценке причинённого ущерба, добавила Камбулова.

Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.