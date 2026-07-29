В Таганроге после воздушной атаки повреждены дома и предприятия

В Таганроге в Ростовской области в результате ночной воздушной атаки повреждения получили многоквартирный дом, несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По её словам, жителей многоквартирного дома оперативно эвакуировали, на местах падения обломков работают экстренные службы.
Утром специальная комиссия приступит к обследованию повреждённых зданий и оценке причинённого ущерба, добавила Камбулова.
Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.