В летнем лагере «Гренада» прошел «Урок доброты»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональный координатор партийного проекта «Защита животного мира» Кристина Лабутина организовала «Урок доброты» для ребят из оздоровительного лагеря «Гренада». Главная цель занятий с домашними питомцами — рассказать детям о собаках, их способностях, особенностях и правилах по уходу.
Спикером выступила кинолог Валентина Сауткина. На встрече обсудили, как правильно подходить к незнакомой собаке, на что обращать внимание при контакте и как избежать неловких или опасных ситуаций. Наглядным примером стала ненецкая лайка Диего — собака показала несколько команд и на деле продемонстрировала способы взаимодействия с человеком.
«По окончании учебного года мы продолжаем проводить “Уроки доброты”, но уже в летних лагерях. Мы провели для детей встречу с кинологом, где рассказывали, как правильно знакомиться и взаимодействовать с собакой. Очень важно проводить просветительскую работу именно с детьми, чтобы с раннего возраста прививать ответственность и гуманное отношение к животным», — рассказала Кристина Лабутина.
Отметим, формирование ответственного отношения к животным и защита животного мира — приоритет народной программы «Единой России».