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Politico: союзники не поддержали план США по патрулированию Ормузского пролива

Европейские союзники США отказываются поддерживать инициативу Вашингтона по созданию совместного патрулирования Ормузского пролива до тех пор, пока не убедятся в устойчивости прекращения огня в войне с Ираном, пишет Politico.

Европейские союзники США отказываются поддерживать инициативу Вашингтона по созданию совместного патрулирования Ормузского пролива до тех пор, пока не убедятся в устойчивости прекращения огня в войне с Ираном, пишет Politico.

По данным издания, шеф Пентагона Пит Хегсет призывает Великобританию и Францию возглавить военно-морскую коалицию для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Однако, как сообщили журналу четыре британских и один американский чиновник, эта инициатива встречает скептическое отношение в Европе.

Ранее американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Ормузский пролив подконтролен США.

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