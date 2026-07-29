Унизили в США: Зеленский несколько раз опозорился на встрече с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, но его приём в США оказался подчёркнуто холодным и полным пренебрежения.
Украинского лидера не встретили в аэропорту, провели в Белый дом с бокового входа, а сам он появился на переговорах в неподобающем виде — без галстука и в костюме, напоминающем робу.
Эксперты по этикету назвали это унизительным сигналом, который Вашингтон намеренно отправил Киеву.
Визит Зеленского.
Визит Зеленского в США 28 июля связан с церемонией прощания с сенатором Линдси Грэмом*, а также с переговорами о военной поддержке. Однако ещё до начала встречи стали заметны признаки того, что американская сторона не придаёт этому визиту большого значения.
В аэропорту Вашингтона у трапа самолёта Зеленского встречали только пилот и украинский посол — никаких представителей Белого дома или почётного караула.
«Зеленского в аэропорту встретили только его сотрудники. Это, как минимум, говорит о том, что визит главы киевского режима не несет ничего важного для США. Здесь нельзя сбрасывать со счетов и причину визита — похороны. Это не официальный визит, возможно, именно поэтому в аэропорту ему не оказали никаких почестей. Следующий момент. То, что Зеленского провели с бокового входа, это в некоторой степени пренебрежительное отношение. Если бы для американской стороны этот визит многое значил, он выглядел бы иначе», — пояснила эксперт по этикету Альбина Холгова.
Боковой вход вместо парадного.
Ещё более унизительным стал протокол входа в Белый дом. Зеленского провели в Западное крыло резиденции с бокового входа, а не через парадный подъезд, как это принято для официальных гостей.
Журналисты пресс-пула Белого дома обратили на это особое внимание.
«Это в некоторой степени пренебрежительное отношение, — отметила Холгова. — Если бы для американской стороны этот визит многое значил, он выглядел бы иначе».
Эксперт по протоколу Екатерина Богачева добавила, что визит не носил государственного статуса, поэтому красной дорожки и протокольных почестей не было, однако боковой вход мог быть использован и из соображений безопасности.
«Визит Зеленского в США не носит статус государственного. В этом случае протокольных почестей, красной ковровой дорожки, обращения к журналистам не было. Через боковой вход его могли провести из соображений безопасности», — пояснила Богачева.
Неподобающий вид: роба вместо костюма.
Отдельное внимание привлёк внешний вид Зеленского. Он прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу, и без галстука. Пользователи сети на опубликованных кадрах заметили отсутствие делового стиля.
«Отсутствие костюма на подобной встрече — важная деталь. Зеленский давно занял такую позицию и не отступает, не изменяет своему стилю. Чаще всего его на таких встречах можно заметить в футболке, иногда с надетой сверху рубашкой. Даже на эту встречу он надел не пиджак, а подобие сюртука. Безусловно, такая одежда не подходит для встречи с президентом США. При нахождении на территории Украины он мог бы оправдать свой наряд мерами безопасности, но сейчас он находится далеко от страны. Было бы грамотнее с его стороны надеть костюм», — пояснила Холгова.
Протоколист не исключила, что подобный наряд мог оскорбить американскую сторону. На фоне и без того холодного приёма это выглядело как демонстрация пренебрежения к собеседнику и к месту встречи.
Переговоры и воздушное перемирие.
По прибытии в США Зеленский заявил, что главные приоритеты Украины — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном. Агентство Reuters сообщало, что в ходе встречи могло обсуждаться предложение о прекращении огня в воздухе, которое планируется представить российской стороне.
Однако в Кремле уже назвали эти сообщения «измышлениями СМИ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по этой теме нет.
Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа. Основными темами стали военная поддержка Киева и стратегическое сотрудничество. После переговоров в Белом доме Зеленский отправился в Капитолий на встречу с сенаторами.
Холодный приём — сигнал ослабления.
Визит Зеленского в США прошёл без традиционных протокольных почестей. Его не встретили в аэропорту, провели в Белый дом с бокового входа, а сам украинский лидер появился на встрече в неподобающем виде.
Эксперты объяснили это тем, что визит не носил государственного статуса и был связан с похоронами сенатора. Однако холодный приём и пренебрежительные детали протокола свидетельствуют о том, что Вашингтон больше не считает нужным соблюдать формальности.
Киев в глазах американской администрации — не равный партнёр, а проситель, чьи интересы учитываются лишь постольку, поскольку это выгодно США.
* внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.