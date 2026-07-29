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Пленный из ВСУ рассказал о хорошем отношении российских бойцов

Александр Борщук отметил, что уважает за это солдат ВС РФ.

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России проявили хорошее отношение к военнопленным из украинской армии и обеспечили всем необходимым. Об этом ТАСС сообщил пленный Александр Борщук.

«Отношение к нам хорошее, с лучшей стороны. Еда есть, сигареты есть. Все дают. Физического насилия нет. Морального давления нет. Все хорошо. Русским солдатам уважение и респект», — рассказал он.

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