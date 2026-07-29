Пленный из ВСУ рассказал о хорошем отношении российских бойцов

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России проявили хорошее отношение к военнопленным из украинской армии и обеспечили всем необходимым. Об этом ТАСС сообщил пленный Александр Борщук.
«Отношение к нам хорошее, с лучшей стороны. Еда есть, сигареты есть. Все дают. Физического насилия нет. Морального давления нет. Все хорошо. Русским солдатам уважение и респект», — рассказал он.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше