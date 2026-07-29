Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА в Рязанской области

Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Малков также сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях, на местах работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.
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