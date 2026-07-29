Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА в Рязанской области

Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Малков также сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях, на местах работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше