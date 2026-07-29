Командир Ураган: БПЛА «Севера» обнаружили гаубицу ВСУ по следам на земле

КУРСК, 29 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области. САУ удалось вычислить по следам гусеничной техники на земле, сообщил ТАСС командир разведрасчета с позывным Ураган.
«В ходе плановой разведки мы обнаружили замаскированное укрытие в лесополосе: сверху накрыто маскировочной сетью, следы гусеничной техники. Снизились, присмотрелись — внутри САУ, готовившаяся к смене позиции или ведению огня по нашим подразделениям. Мы немедленно передали координаты, подняли FPV-дрон с тепловизором, зашли через входную группу и поразили машину прямым попаданием. После ударов зафиксирована мощная детонация боекомплекта — САУ полностью уничтожена», — рассказал он.