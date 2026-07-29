В Бурятии будут судить троих мужчин за похищение и избиение водителя большегруза

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении водителя фуры и причинении ему тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Уточняется, что один из обвиняемых решил отомстить дальнобойщику, который ранее во время конфликта на трассе в соседнем регионе причинил тяжёлые травмы его знакомому.
В ведомстве подчеркнули, что 25 июля 2025 года возле кафе у села Ошурково мужчины напали на водителя, насильно увезли его в лес и избили.
Трое фигурантов были задержаны и находились под стражей, ещё один предполагаемый соучастник объявлен в розыск.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее стало известно, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 50-летнего местного жителя обвинили в вымогательстве 2 млн рублей и публичном оскорблении сотрудницы ГИБДД.