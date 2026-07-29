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В Бурятии будут судить троих мужчин за похищение и избиение водителя большегруза

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении водителя фуры и причинении ему тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении водителя фуры и причинении ему тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Уточняется, что один из обвиняемых решил отомстить дальнобойщику, который ранее во время конфликта на трассе в соседнем регионе причинил тяжёлые травмы его знакомому.

В ведомстве подчеркнули, что 25 июля 2025 года возле кафе у села Ошурково мужчины напали на водителя, насильно увезли его в лес и избили.

Трое фигурантов были задержаны и находились под стражей, ещё один предполагаемый соучастник объявлен в розыск.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее стало известно, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 50-летнего местного жителя обвинили в вымогательстве 2 млн рублей и публичном оскорблении сотрудницы ГИБДД.