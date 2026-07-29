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ТАСС: впервые за несколько месяцев ВСУ не использовали роботов под Сумами

По информации источника агентства, аналогичная ситуация наблюдается в Харьковской области.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ВСУ впервые за последние несколько месяцев не использовали при боевых действиях на линии соприкосновения в Харьковской и Сумской областях наземные робототехнические комплексы (НРТК), которые лоббировал экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях НРТК, основным лоббистом которых являлся бывший глава военного ведомства Украины Федоров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Первое: Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.

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