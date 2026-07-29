ТАСС: ВСУ перебросили силы из Запорожской области под Харьков из-за потерь

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне колоссальных потерь перебросило из Запорожской области в Харьковскую подразделения двух бригад. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области», — сказал собеседник агентства.
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