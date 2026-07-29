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ТАСС: ВС РФ уничтожили две группы ВСУ при попытке контратаки у Иволжанского

После комплексного огневого воздействия все украинские боевики были поражены, заявили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Две штурмовые группы ВСУ пытались контратаковать южнее Иволжанского Сумской области, но были уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Южнее Иволжанского враг предпринял попытку контратаки силами двух штурмовых групп 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — сказал собеседник агентства.

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