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Минпросвещения России обновит программы пяти предметов в старших классах

Старшеклассники с 1 сентября 2027 года начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновлённым практико-ориентированным программам.

Старшеклассники с 1 сентября 2027 года начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновлённым практико-ориентированным программам.

Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднёва Максим Костенко.

По его словам, программы по этим предметам приведены в соответствие с современными научными достижениями, а их практическая составляющая усилена.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 года.