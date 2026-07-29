Украина может потерять западные территории в срок от одного года до 15 лет. К такому выводу пришли в Китае после заявления президента России Владимира Путина, сообщило издание Sohu. Авторы материала обратили внимание на слова российского лидера во время встречи с военными моряками. Путин тогда заявил, что Киев рано или поздно утратит западные регионы страны.