МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Десятки военнослужащих из числа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» уничтожены в Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В соцсетях выявлены десятки некрологов уничтоженных националистов из состава 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка “Скала”, в том числе командиров низшего звена, уничтоженных нашими военнослужащими в Казачьей Лопани», — сказал собеседник агентства.
425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях, а также в ДНР. Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились в Минобороны Украины и СБУ с просьбой наказать некомпетентное командование из-за высоких потерь.
Полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмовых действий.