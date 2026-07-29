Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов

Также теперь нельзя ввозить в страну инверторы питания, которые позволяют подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных. Меры распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не были не прошли сертификацию регулятора. При этом FCC также имеет право отозвать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в США.