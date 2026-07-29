Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта

В отличие от обычных для России лесных паразитов, Hyalomma не ждет жертву в траве. Он охотится активно, ориентируясь на вибрацию почвы, тепло тела и запах углекислого газа. Если человек оказался рядом, паразит движется к нему. При этом он может преследовать человека или животное со скоростью до двух метров в минуту.