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Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта

«Согласие»: клеща-гиганта можно встретить в двух федеральных округах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Клещ Hyalomma, который отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать, распространился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, рассказали РИА Новости в страховой компании «Согласие».

Страховщик составил карту распространения опасного паразита, согласно которой клещ выявлен во всех субъектах РФ этих округов: это Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Калмыкия, Крым и Севастополь.

«Hyalomma по меркам клещей считается одним из самых крупных и агрессивных видов», — рассказали в компании. Там уточнили, что «голодный» паразит в длину достигает 8−10 миллиметров, а «сытые» самки вырастают до 1,5−2 сантиметров.

В отличие от обычных для России лесных паразитов, Hyalomma не ждет жертву в траве. Он охотится активно, ориентируясь на вибрацию почвы, тепло тела и запах углекислого газа. Если человек оказался рядом, паразит движется к нему. При этом он может преследовать человека или животное со скоростью до двух метров в минуту.

Отличить этот вид довольно легко: помимо размера и скорости перемещения, у него есть контрастные полосы на ногах, за что этот вид и прозвали «клещ-зебра».

Hyalomma переносит туляремию, лихорадку Ку, анаплазмоз, эрлихиоз и крымскую геморрагическую лихорадку. «Последняя вызывает жар, отравление и кровотечения. Заразиться можно через укус, при раздавливании клеща пальцами или через кровь больного. Вакцины не существует, а летальность достигает 10−40%», — уточнили эксперты.

В зоне риска — фермеры, животноводы, охотники, дачники, туристы и все, кто работает на улице. Особенно осторожными стоит быть людям старше 50 лет — на них приходится более половины обращений к врачам после укусов, отмечают эксперты.

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