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Хуситы заявили об уничтожении саудовского разведывательного дрона над Йеменом

Йеменское движение «Ансар Аллах», чьи члены известны как хуситы, заявило об уничтожении принадлежавшего Саудовской Аравии разведывательного БПЛА.

Йеменское движение «Ансар Аллах», чьи члены известны как хуситы, заявило об уничтожении принадлежавшего Саудовской Аравии разведывательного БПЛА.

Как сообщает телеканал Al Masirah, дрон был сбит в воздушном пространстве провинции Саада.

Ранее йеменские хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal.

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Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
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