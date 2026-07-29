В Анапе согласовали назначение двух вице-мэров

Виталий Лазутченко назначен заместителем мэра, курирующим вопросы архитектуры, градостроительной деятельности и капитального строительства. До перехода в администрацию он более 25 лет проходил службу в органах внутренних дел, после чего занимал различные должности в управлении архитектуры и градостроительства администрации Анапы.