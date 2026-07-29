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В Анапе согласовали назначение двух вице-мэров

Депутаты Совета Анапы на очередной сессии согласовали назначение двух заместителей главы города. Об этом сообщила мэр Анапы Светлана Маслова.

Виталий Лазутченко назначен заместителем мэра, курирующим вопросы архитектуры, градостроительной деятельности и капитального строительства. До перехода в администрацию он более 25 лет проходил службу в органах внутренних дел, после чего занимал различные должности в управлении архитектуры и градостроительства администрации Анапы.

Галина Пивень будет отвечать за социальную сферу, молодежную политику и спорт. Стаж ее муниципальной службы превышает 18 лет. Ранее она работала в сфере молодежной политики, а с 2020 года возглавляла отдел по делам несовершеннолетних администрации Анапы.

По словам Светланы Масловой, обе кандидатуры обладают необходимым профессиональным опытом и компетенциями, а также получили поддержку депутатского корпуса.