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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев летит в Астану на открытие Игр будущего

Глава республики примет участие в открытии «Игр будущего».

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. 29 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава нашего государства примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований «Игры будущего» в городе Астане.

«Игры будущего» объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы. Соревнования пройдут с 29 июля по 9 августа с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана", — говорится в сообщении.

12 дней более 800 участников из свыше 50 стран будут бороться за призовой фонд в размере $4,75 млн в восьми дисциплинах.

Казахстан на домашнем турнире представят сразу 11 команд, прошедших национальный отбор.