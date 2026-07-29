Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев летит в Астану на открытие Игр будущего

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. 29 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава нашего государства примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований «Игры будущего» в городе Астане.
«Игры будущего» объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы. Соревнования пройдут с 29 июля по 9 августа с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана", — говорится в сообщении.
12 дней более 800 участников из свыше 50 стран будут бороться за призовой фонд в размере $4,75 млн в восьми дисциплинах.
Казахстан на домашнем турнире представят сразу 11 команд, прошедших национальный отбор.