Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко: 23 миллиона телемедицинских консультаций провели врачи в России за год

Министр здравоохранения рассказал, что не во всех случаях стоит идти в поликлинику, некоторые вопросы можно решать дистанционно.

Источник: Комсомольская правда

Более 23 миллионов телемедицинских консультаций провели российские врачи в 2025 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации. В прошлом году их прошло уже 23 миллиона по стране. Тоже вариант взаимодействия, ведь в поликлинику не во всех случаях нужно идти», — рассказал Мурашко.

Министр рассказал, как меняется отношение ко времени, которое пациент проводит в поликлинике и больнице. Михаил Мурашко заявил, что жесткий норматив 15 минут на прием в поликлинике бессмыслен — сейчас к этому подходят более пластично. В качестве эксперимента также внедряются опросники.

«Еще когда пациент записывается, ему предлагают ответить на вопросы, с чем он идет ко врачу. Либо письменно, либо голосом — второе, конечно, удобнее для пациента. И по результатам этих анкет можно более гибко планировать время приема», — объяснил Михаил Мурашко.

Ранее сайт KP.RU писал, что министр здравоохранения России предупредил граждан об опасности самостоятельного назначения медицинских исследований и процедур, в частности МРТ и массажа, без консультации врача.

Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.