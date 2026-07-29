Мурашко: 23 миллиона телемедицинских консультаций провели врачи в России за год

Более 23 миллионов телемедицинских консультаций провели российские врачи в 2025 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации. В прошлом году их прошло уже 23 миллиона по стране. Тоже вариант взаимодействия, ведь в поликлинику не во всех случаях нужно идти», — рассказал Мурашко.
Министр рассказал, как меняется отношение ко времени, которое пациент проводит в поликлинике и больнице. Михаил Мурашко заявил, что жесткий норматив 15 минут на прием в поликлинике бессмыслен — сейчас к этому подходят более пластично. В качестве эксперимента также внедряются опросники.
«Еще когда пациент записывается, ему предлагают ответить на вопросы, с чем он идет ко врачу. Либо письменно, либо голосом — второе, конечно, удобнее для пациента. И по результатам этих анкет можно более гибко планировать время приема», — объяснил Михаил Мурашко.
Ранее сайт KP.RU писал, что министр здравоохранения России предупредил граждан об опасности самостоятельного назначения медицинских исследований и процедур, в частности МРТ и массажа, без консультации врача.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.