Ракетная атака ВСУ на Таганрог 29 июля: что известно

Беспилотная опасность к утру 29 июля всё ещё сохраняется. Губернатор и городские власти настоятельно просят жителей быть предельно осторожными. Следует покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Нельзя подходить к местам работы оперативных служб и трогать неизвестные предметы. Об их обнаружении немедленно нужно сообщать по номеру 112.