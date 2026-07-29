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Командир Клен рассказал об уничтожении «Севером» более 70 складов ВСУ

Военнослужащий добавил, что ВС РФ поразили цели с помощью FPV-дронов, коптеров со сбрасываемой боевой частью и артиллерии.

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 70 складов с горюче-смазочными материалами и боекомплектом ВСУ в Харьковской области с начала июля. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения беспилотных систем с позывным Клен.

«В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 70 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области с начала июля. Уничтожение пунктов хранения и точек выгрузки провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов позволяет обескровить подразделения ВСУ, тем самым подорвать боеготовность украинских подразделений на харьковском направлении», — рассказал он.

Клен отметил, что ВС РФ поразили склады ВСУ с помощью FPV-дронов, коптеров со сбрасываемой боевой частью и артиллерии.

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