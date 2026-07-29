Командир Клен рассказал об уничтожении «Севером» более 70 складов ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 70 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области с начала июля. Уничтожение пунктов хранения и точек выгрузки провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов позволяет обескровить подразделения ВСУ, тем самым подорвать боеготовность украинских подразделений на харьковском направлении», — рассказал он.