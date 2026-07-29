Мирошник заявил, что Евросоюз использует любой инфоповод для поддержки Киева

Новая финансовая помощь Евросоюза позволила Владимиру Зеленскому переключиться на перестановки в правительстве Украины. Дипломат связал решения Киева с итогами двух крупных международных встреч. По его словам, участники согласовали выделение значительных сумм на поддержку Украины. Мирошник считает, что после событий в Иране Евросоюз отошёл от политики США по украинскому конфликту и взял основную часть расходов на себя. Венгрия ранее мешала принять финансовое решение, однако европейские страны смогли преодолеть это препятствие.