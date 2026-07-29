В Чувашии отражают атаку беспилотников, уничтожены два БПЛА

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Чувашии, где действует режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.
«По предварительной информации, два БПЛА уничтожены», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.
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