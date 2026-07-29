В Чувашии отражают атаку беспилотников, уничтожены два БПЛА

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Чувашия: республика на берегах Волги с богатой историей и самобытной культурой

Чувашская Республика, или Чувашия, — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны. Регион известен древними традициями, развитой промышленностью, сельским хозяйством и уникальной культурой чувашского народа. Столицей республики являются Чебоксары — один из крупнейших городов Поволжья. Собрали все самое главное.