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В Чувашии отражают атаку беспилотников, уничтожены два БПЛА

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Чувашии, где действует режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Чувашии, где действует режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

«По предварительной информации, два БПЛА уничтожены», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.

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