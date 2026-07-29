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Хуситы объявили об уничтожении разведывательного дрона Эр-Рияда

Хуситы заявили, что уничтожили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии над провинцией Саада на севере Йемена. Об этом в телеграм-канале сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По данным представителя хуситов, аппарат Vestel Karayel выполнял разведывательную задачу. Движение расценило его действия как враждебные.

«Удалось сбить разведывательный беспилотник типа Karayel, принадлежавший саудовскому врагу, во время выполнения им враждебных действий в небе над провинцией Саада», — заявил Сариа.

Хуситы поразили беспилотник утром 29 июля. Сариа не уточнил, какое оружие бойцы применили против аппарата.

Ранее движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal. По версии хуситов, судно нарушило установленный ими запрет на морское судоходство и проигнорировало предупреждения. Бойцы атаковали танкер несколькими баллистическими ракетами и вынудили его изменить маршрут, утверждал Сариа. Представитель движения также подтвердил намерение продолжать морскую блокаду Саудовской Аравии. Хуситы планируют отвечать блокадой на блокаду и усиливать свои действия после каждого шага противника.

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