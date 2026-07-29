Зеленский заявил, что не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО

Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО.
«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена и не приглашена в НАТО», — сказал он.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Handelsblatt заявил, что перспектив вступления Украины в НАТО на данный момент нет, поскольку среди стран альянса отсутствует необходимая для этого единогласная поддержка.
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