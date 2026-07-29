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Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Украине лицензии на Patriot

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп выразил согласие на предоставление Киеву прав на изготовление ракет для Patriot. Об этом экс-комик сообщил каналу Fox News.

Источник: Life.ru

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии», — утверждает Зеленский.

По его словам, он встретился с представителями военно-промышленных компаний США и рассчитывает на налаживание совместного выпуска вооружений.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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