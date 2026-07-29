Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Украине лицензии на Patriot

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.