Генпрокуратура: Киев не помогает Минску в расследовании геноцида в ВОВ

В апреле 2021-го генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время ВОВ. В рамках расследования продолжают выявляться все новые факты преступлений нацистов против мирного населения страны.
По информации представителя прокуратуры, в рамках расследования были изучены архивные документы Беларуси и в значительной степени — России.
«К сожалению, нельзя сказать об архивах сопредельных государств — Украины, Польши, стран Балтии, — отказавшихся от международного сотрудничества с нами по политическим мотивам», — сказал Януш в интервью РИА Новости.
Замначальника управления отметил, что работа по установлению сожженных немецко-фашистскими оккупантами населенных пунктов на белорусской территории в годы войны в целом близка к завершению.
По его словам, в настоящее время проведены необходимые процессуальные действия по установлению возможных очевидцев этих злодеяний и их родственников. Кроме того, приняты меры к проверке их показаний следственным путем, в том числе проведены осмотры мест происшествия.
Он также проинформировал, что в некоторых случаях проводились раскопки, где находились косные останки и другие доказательства. Находки были переданы для экспертного исследования.
«Вместе с тем в случае поступления в распоряжение следственной группы новых данных, в том числе из зарубежных архивных фондов, требующих проверки следственным путем, работа в указанном направлении будет продолжена», — добавил замначальника управления.