В США школы протестируют беспилотники с перцовым газом для защиты от нападающих

На пилотную программу в Джорджии законодатели штата выделили $550 тыс. Проект вызывает споры: критики и родственники жертв прошлых трагедий отмечают, что властям следует фокусироваться на предотвращении насилия, а не на борьбе с его последствиями. По данным Washington Post, с 1999 года со стрельбой в школах в США столкнулись более 398 тыс. учащихся.