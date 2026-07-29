Соскин назвал мерзостью и унижением визит Зеленского на похороны Грэма*

Напомним, сотни американских законодателей собрались в ротонде Капитолия на церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб политика, покрытый флагом США, установили в центре зала. Память сенатора почтили представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Владимира Зеленского усадили на пятый ряд вместе с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Финляндии Александром Стуббом. Сам же Дональд Трамп разместился в первом ряду вместе с членами семьи и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.