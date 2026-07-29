Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили танк Т-64 и САУ ВСУ

Российские расчёты ударных беспилотников за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группировке войск «Север».

Российские расчёты ударных беспилотников за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группировке войск «Север».

«В результате боевой работы расчётов FPV-дронов в Харьковской и Сумской областях были уничтожены… пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ», — рассказали в группировке РИА Новости.

Ранее командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным Мангуст рассказал, что российские расчёты беспилотников с помощью БПЛА «Молния-2» уничтожили склад боеприпасов украинских оккупантов в Сумской области.

Также сообщалось, что артиллерийские расчёты Южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, Веролюбовке и Кондратовке.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше