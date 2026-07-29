Расчёты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили танк Т-64 и САУ ВСУ

Российские расчёты ударных беспилотников за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группировке войск «Север».
«В результате боевой работы расчётов FPV-дронов в Харьковской и Сумской областях были уничтожены… пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ», — рассказали в группировке РИА Новости.
Ранее командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным Мангуст рассказал, что российские расчёты беспилотников с помощью БПЛА «Молния-2» уничтожили склад боеприпасов украинских оккупантов в Сумской области.
Также сообщалось, что артиллерийские расчёты Южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, Веролюбовке и Кондратовке.