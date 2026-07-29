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В Омской области 22 чиновника и депутата ушли на СВО

Такие данные опубликованы в докладе на портале областного правительства о мерах по борьбе с коррупцией.

Источник: Om1 Омск

Согласно докладу о мерах по борьбе с коррупцией, опубликованному на портале областного правительства, из числа омичей и жителей Омской области, замещающих муниципальные посты, 3 404 человека подали в уполномоченные органы декларации о доходах. Ещё 517 чиновников не отчитались о своём финансовом положении.

В документе отмечается, что 466 лиц досрочно сложили полномочия до завершения декларационной кампании. Из них 22 человека участвовали в специальной военной операции, а 29 не предоставили сведений по невыясненным причинам.

Кроме того, 82 должностных лица подали неполные данные о своём имуществе. В результате 53 муниципальных и 9 государственных служащих получили дисциплинарное взыскание в форме замечания, а четырём муниципалам был объявлен выговор. Также один гражданский служащий был наказан выговором за несоблюдение правил урегулирования конфликта интересов, а двое муниципальных работников лишились должностей из-за утраты доверия.