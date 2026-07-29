В Омской области 22 чиновника и депутата ушли на СВО

Кроме того, 82 должностных лица подали неполные данные о своём имуществе. В результате 53 муниципальных и 9 государственных служащих получили дисциплинарное взыскание в форме замечания, а четырём муниципалам был объявлен выговор. Также один гражданский служащий был наказан выговором за несоблюдение правил урегулирования конфликта интересов, а двое муниципальных работников лишились должностей из-за утраты доверия.