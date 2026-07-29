Мафия Италии заинтересована в покупке дронов-бомбардировщиков

Отдельно прокурор поднял проблему связи в тюрьмах. По его данным, заключенные мафиози получают мобильные телефоны практически сразу после ареста в блоках средней и высокой безопасности, что позволяет им продолжать руководить преступными группами из камер. Только в двух тюрьмах Палермо за 2025 год и первое полугодие 2026 года было конфисковано 297 телефонов.