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Двадцать два омских чиновника и депутата на СВО не подали декларации о доходах

Более пятисот муниципальных служащих региона нарушили сроки отчета об имуществе.

Источник: Комсомольская правда

Более пятисот муниципальных служащих Омской области нарушили сроки сдачи деклараций о доходах за прошлый год, однако двадцать два чиновника и депутата, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, имеют уважительную причину для задержки. Об этом говорится в антикоррупционном докладе, опубликованном на портале регионального правительства.

Согласно документу, вовремя отчитаться о заработке и имуществе не смогли 517 человек, в том числе депутаты, чиновники и главы местных муниципальных образований. Основная часть нарушителей, а именно 466 человек, сложили свои полномочия еще до того, как декларационная кампания подошла к концу. При этом мотивы еще 29 человек, проигнорировавших установленные сроки, в докладе названы неизвестными, что может стать поводом для проведения дополнительных проверок со стороны надзорных ведомств и применения мер административного воздействия.

В отличие от муниципальных коллег, представители региональной власти продемонстрировали стопроцентную исполнительность и отчитались перед законом без опозданий. Соблюдение антикоррупционного законодательства является обязательным требованием для всех государственных и муниципальных служащих, а наличие документального подтверждения участия в специальной военной операции освобождает граждан от ответственности за нарушение сроков подачи отчетности.

Прозрачность доходов должностных лиц остается важным фактором доверия граждан к органам власти. Своевременный контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции позволяет поддерживать высокие стандарты государственной службы и обеспечивать законность в деятельности муниципальных образований сибирского региона.