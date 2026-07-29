Двадцать два омских чиновника и депутата на СВО не подали декларации о доходах

Согласно документу, вовремя отчитаться о заработке и имуществе не смогли 517 человек, в том числе депутаты, чиновники и главы местных муниципальных образований. Основная часть нарушителей, а именно 466 человек, сложили свои полномочия еще до того, как декларационная кампания подошла к концу. При этом мотивы еще 29 человек, проигнорировавших установленные сроки, в докладе названы неизвестными, что может стать поводом для проведения дополнительных проверок со стороны надзорных ведомств и применения мер административного воздействия.