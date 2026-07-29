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Трамп высоко оценил свои встречи с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху очень хорошими. Политики многое успели обсудить, написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху очень хорошими. Политики многое успели обсудить, написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По информации Белого дома, с Владимиром Зеленским американский президент общался около часа, с Биньямином Нетаньяху — полтора часа.

Господин Нетаньяху назвал встречу «одним из лучших разговоров» с Дональдом Трампом. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на источник, стороны «говорили обо всех сферах, в первую очередь об Иране».

По итогам переговоров господин Зеленский в своем Telegram-канале написал, что стороны обсудили передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могут помочь».

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