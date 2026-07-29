Трамп высоко оценил свои встречи с Зеленским и Нетаньяху

По информации Белого дома, с Владимиром Зеленским американский президент общался около часа, с Биньямином Нетаньяху — полтора часа.
Господин Нетаньяху назвал встречу «одним из лучших разговоров» с Дональдом Трампом. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на источник, стороны «говорили обо всех сферах, в первую очередь об Иране».
По итогам переговоров господин Зеленский в своем Telegram-канале написал, что стороны обсудили передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также «некоторые другие идеи, которые могут помочь».